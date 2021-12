Estado anuncia aumento para Educação e Segurança

Duas medidas tomadas pelo governo estadual devem melhorar os vencimentos de educadores e policiais baianos. Enquanto professores e coordenadores pedagógicos dos ensinos fundamental e médio da rede estadual serão promovidos, o soldo da Polícia Militar e do vencimento básico da Polícia Civil serão alinhados ao salário mínimo.

Como resultado das medidas assinadas pelo governador Rui Costa, educadores deverão, segundo cálculos do estado, obter ganho médio de 14%, até maio de 2019. A medida vai beneficiar cerca de 29 mil servidores da educação – um investimento de R$ 348 milhões.

No caso dos servidores da Segurança Pública, deverão ser contemplados 47,9 mil integrantes da PM e 8,6 mil da Polícia Civil. Segundo o governo, a medida vai gerar em 2018 um custo de, aproximadamente, R$ 324 milhões ao ano.

A previsão é que os ganhos serão concedidos de forma escalonada este mês e em novembro de 2018. Na PM, serão contempladas todas as patentes. Na Polícia Civil, investigadores, escrivães, peritos e delegados. Os ganhos variam de 6,32% a 10,47%.

Com a reestruturação, nenhum servidor da Segurança terá soldo ou vencimento básico abaixo do mínimo. As medidas agora serão apreciadas na Assembleia Legislativa.

Sindicato

O presidente da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, que participou de reunião nesta quarta-feira, 8, com Rui Costa, festejou. “Vai beneficiar milhares de profissionais da educação. Agora, vamos acompanhar a votação do projeto na Assembleia”, disse Oliveira.

adblock ativo