Esquema de venda ilegal de arma na Bahia é alvo de operação da PF

Um grupo suspeito de comercializar armas de fogo ilegalmente na Bahia é alvo da Operação Hefestus, deflagrada nesta terça-feira, 8, pela Polícia Federal (PF). São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana e Serrinha.

De acordo com a investigação, os suspeitos fraudavam processos administrativos de aquisição e registro de armas na PF. Para isso, eles contavam com o auxílio de uma loja, além de despachantes, instrutores de tiro e servidores públicos, sendo que um deles é integrante da própria Polícia Federal.

A loja, que fica em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), vendeu em um ano mais de 50 armas sem autorização. Durante a ação, a polícia recuperou sete pistolas calibre 380 vendidas ilegalmente. Também foram identificados suspeitos de terem adquirido outras armas.

Os envolvidos vão responder pelos crimes de integrar organização criminosa, comércio ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, inserção de dados falsos em sistemas de informações e falsidade ideológica.

Também foi solicitada a suspensão do exercício da função pública dos servidores envolvidos no crime, além da interrupção das atividades econômicas da loja e do instrutor de tiro que auxiliavam no esquema.

