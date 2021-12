Esquema de segurança para Copa terá 2.300 militares

As Forças Armadas no estado da Bahia montaram um esquema especial de segurança para a Copa do Mundo 2014, que começa daqui a exatamente um mês, em 12 de junho. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 12, pelo Governo do Estado, cerca de 2.300 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica irão trabalhar em conjunto com representantes da SSP, polícias Militar, Civil, Rodoviária e Federal, Guarda Municipal e órgãos de trânsito e Defesa Civil.

Segundo a nota, a ação visa o controle do espaço aéreo e monitoramento terrestre, com patrulhamento contra ameaças químicas, biológicas e nucleares, ações antiterroristas, monitoramento das fronteiras e segurança cibernética. A orla marítima de Salvador e o interior da Baía de Todos-os-Santos também serão vistoriados por navios e embarcações da Marinha.

As equipes de combate ficarão em áreas diretamente ligadas ao Mundial, como o entorno dos estádios, os centros de treinamentos das seleções, as Fan Fests, a rede hoteleira, locais de exibição dos jogos e pontos turísticos em Salvador e no interior do estado.

A ideia é ter Tropas do Exército em prontidão para atender situações de emergência e crise, podendo ser acionados pelo governador do Estado e pela Presidência da República para assegurar a ordem pública e o funcionamento de serviços essenciais.

No interior do estado, alguns municípios também terão atendimento especial de segurança. Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro e Mata de São João, que receberão as delegações da Alemanha, Croácia e Suíça, respectivamente, terão reforço de tropas federais para garantir a segurança.

