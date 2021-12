Esposa e filha de cabo da PM que tinham sido sequestradas são encontradas

A esposa e a filha de um cabo da Polícia Militar de Teixeira de Freitas foram encontradas nesta terça-feira, 10, dentro de uma porta-malas na BR-101, em Itagimirim (a 492 quilômetros de Salvador). Lucinéia Meirelles Leal, de 43 anos, e a filha de 8 anos haviam sido raptadas nesta segunda-feira, 9, por dois suspeitos, quando estavam seguindo para o centro comercial de Teixeira de Freitas (a 690 de quilômetros de Salvador) para realizar pagamento de contas.

Segundo informações do site "Vitória da Conquista Notícias", elas foram encontradas amarradas dentro do porta-malas do próprio veículo, um Corolla branco placa PKZ-9300. A mulher do militar, relatou que os suspeitos abandonaram o carro após colidirem em uma árvore e notarem que as avarias no veículo eram grandes.

As duas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passam bem. O caso será investigado pela Polícia Civil. A polícia desconfia que tenha sido uma tentativa de intimidar o policial que trabalha no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.

