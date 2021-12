Espera para embarque de veículos é de até 3h no ferryboat

O movimento de volta do feriado de Páscoa é intenso no Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De acordo com a Internacional Travessias Salvador o tempo de espera para o embarque de pedestres chega a ser de uma hora. Já para veículos o tempo de espera varia de 2h30 a 3 horas.

No Terminal de São Joaquim, no bairro do Comércio, em Salvador, não há filas e o embarque é imediato, tanto para pedestres como para veículos. O sistema continua operando com 6 embarcações no esquema bate e volta a cada meia hora.

Lanchas

No Terminal Hidroviário de Mar grande, o movimento de passageiros também é intenso e chega a registrar esperar de 30 minutos para o embarque, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab). No Terminal Naútico do Comércio não há fila de espera.



Para esta segunda-feira, 6, será mantido o mesma esquema de saídas das lanchas, a cada 10 ou 15 minutos (conforme a demanda de passageiros). A travessia Salvador-Mar Grande começará a funcionar às 5h e vai até as 20h.

