Especialistas alertam para os riscos de queimaduras

Os fogos de artifício garantem a animação da garotada e até de adultos nos festejos de São João. No entanto, especialistas alertam para o risco que o uso inadequado dos artefatos pode oferecer.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, o número de pessoas com este tipo de lesão em todo o país costuma aumentar mais de 100% no mês de junho.

Em Salvador, somente no Hospital São Rafael, o incremento chega a 50%, segundo o cirurgião plástico Marcus Vinícius Moscozo. Na Bahia, no entanto, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) não dispõe de estatísticas sistematizadas.

Como os casos foram computados em datas distintas, não é possível estabelecer comparação. No ano passado, foram registrados 45 casos no Hospital Geral do Estado (HGE) de 22 a 25 de junho.

Em 2012, 53 pessoas foram atendidas, mas a avaliação só foi feita de 22 a 24 de junho. Em 2011, foram 103 casos, contra 111 em 2010, ambos registrados de 22 a 27 de junho.

No Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, o registro também foi feito em datas diferentes: dois casos (de 22 a 24 de junho de 2013); 12 (de 21 a 24 de junho de 2012); 14 (de 22 a 27 de junho de 2011).

Apesar da divulgação de informações sobre medidas preventivas, os casos continuam ocorrendo. "As pessoas mantêm a exposição ao risco. É uma tradição cultural nossa, mas precisamos tomar cuidado. Os casos mais comuns são as queimaduras de menor porte", destaca Marcus Moscozo.

O enfermeiro Antônio Rangel, que trabalha na Membracel, empresa especializada em membranas usadas para substituir, temporariamente, a pele humana em casos de queimadura, afirma que os casos mais frequentes ocorrem com adultos e jovens que utilizam fogos de artifício, manipulam fogueiras, e na confecção de doces e comidas típicos do período junino.

"Há muito acidente com os rojões, que explodem ainda na mão da pessoa. Isso pode causar amputação de dedo e até da mão ou pode atingir a face e ocasionar perda de audição ou até cegueira", observa Rangel.

Outra situação que deve ser evitada é jogar álcool na fogueira já acesa. O líquido pode esguichar e o fogo voltar e atingir a pessoa.

"Na maioria dos casos, ocorre imprudência. As pessoas sabem dos riscos, mas acham que não vai acontecer com elas", pontua o enfermeiro. No caso da produção de doces e comidas típicas, o ideal é usar panelas altas e colheres de pau compridas.

Segundo os especialistas, é necessário atentar para os diferentes tipos de queimadura. As de 1º grau equivalem às solares, que deixam a pele avermelhada e com ardência. As de 2º grau formam bolhas e podem ser superficiais ou profundas. As de 3º são mais graves e podem expor músculos e articulações.

"É necessário avaliar a extensão e a dor que se está sentindo para saber se é preciso ir ao médico. Na dúvida, é melhor procurar atendimento. Em crianças, geralmente, são mais graves, devido ao organismo e à proporção corporal", afirma o médico.

"O problema é que os cuidados em casa nem sempre são adequados", acrescenta o enfermeiro.

Erros comuns

Aplicar na queimadura manteiga, pasta de dente, pó de café e até barro, entre outras substâncias, é o erro mais comum, e deve ser evitado.

A orientação é lavar com água corrente fria e cobrir com um pano limpo. "Já houve relato de casos em que as pessoas colocaram estrume de vaca. Tudo isso dificulta a análise do médico e, para retirar, vai doer mais ainda", afirma Moscozo.

"A pele nos protege dos agentes externos. Na queimadura, expõe-se a várias doenças, como o tétano", acrescenta.

adblock ativo