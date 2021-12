Espadeiros e PMs entram em confronto na cidade de Senhor do Bonfim

Espadeiros e a Polícia MIlitar (PM-BA) entraram em confronto na noite do domingo, 23, véspera de São João, durante festa na cidade de Senhor do Bonfim (distante a 384 km de Salvador), norte do estado.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os policiais cumpriram determinação judicial do Supremo Tribunal Federal (STF), que há três anos proíbe a guerra de espadas na cidade.

As equipes da PM utilizaram balas de borracha e bombas de efeito moral para coibir a prática em pontos da cidade. Durante a ação policial, houve muita confusão e correria, mas niguém foi conduzido para a delegacia.

