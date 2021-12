Espadas e tiros no São João de Cruz das Almas

A despeito do clima de alegria que toma conta da cidade, os festejos juninos em Cruz das Almas (a 146 km de Salvador) têm dado trabalho às polícias Civil e Militar. Embora proibidas pela Justiça, a fabricação e a comercialização de espadas voltaram a acontecer este ano.

Neste domingo, 23, à noite, cinco pessoas foram baleadas por PMs durante uma operação de repressão. Segundo os policiais, tiros foram disparados para o chão após a viatura em que estavam ser atacada por espadeiros. Há três anos, a prática está proibida na cidade, mas muitos insistem em infringir a lei, tocando os tradicionais artefatos, como neste domingo na rua do Trilho.

Policiais militares da 27ª Companhia Independente (CIPM) prenderam Marcos Augusto Santana dos Santos, 41, com espadas no carro que dirigia. No mesmo dia, quatro jovens foram presos após assaltar um casal de Salvador. De acordo com a PM, o roubo aconteceu na Praça Multiuso, às 5h da manhã. Os presos foram Alecrim de Carvalho, 30 anos; Fernando Sampaio de Farias, 21; Paulo Roberto Ribeiro, 33, e Manoel Jaime dos Santos, 28, todos de Salvador.



30 dias de forró

Cruz das Almas tem neste domingo seu ponto alto de uma programação de 30 dias de forró. Os organizadores do evento calculam que neste período uma média de 150 mil pessoas passam pela cidade.

Na noite desta segunda-feira, 24, o forró começa mais cedo, às 18h, quando se apresentam na Praça Senador Themístocles Adelmário Coelho, Chambinho do Acordeon e as bandas Aviões do Forró, Cangaia de Jegue e Karrasco do Forró. Os festejos só terminam no dia 30, com o São Pedro, que este ano entra no calendário de festas da cidade com a tradicional lavagem do Seleão, no bairro da Coplan.

O ponto central dos festejos é a Praça Senador Themístocles, onde foi montado um arraiá estilizado, com casas, quitandas, igreja e até plantação de milho. O tema da festa é Arraiá Terra e Semente - A Festa de Nossa Gente, numa homenagem aos moradores da zona rural.

É no município de Cruz das Almas que anualmente acontece o Forró do Bosque, uma das principais festas privadas realizadas na Bahia no período junino.

