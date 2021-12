Esgotos poluem trecho situado entre Amaralina e a Pituba

O problema de poluição das praias de Salvador por despejo irregular de esgoto na areia ou no mar atingiu mais uma área da orla: as praias da Pituba e de Amaralina, trecho entre a praça Nossa Senhora da Luz e o largo das Baianas.

A situação, no entanto, se estende por outros pontos da cidade, como Rio Vermelho, Barra, Itapuã, Boca do Rio, Costa Azul, etc.

O comerciante José Abbade, morador de Amaralina, relata que a situação no local é alarmante. Segundo ele, um dos picos de poluição na praia do bairro aconteceu no Réveillon.

"A situação só não está pior hoje [segunda-feira] porque fizeram uma limpeza paliativa aqui, mas no dia 31 [de dezembro de 2014] só fedia a fezes", afirmou.

A situação, além de atrapalhar moradores e visitantes, coloca a saúde de pessoas em risco. Isso porque, mesmo com a situação, o fluxo de banhistas no local é grande. "Isso aqui lota", conta José Abbade.

Contatada por A TARDE para se posicionar sobre o assunto, a Embasa informou, em nota, que "a água suja lançada na praia é decorrente de obra de rebaixamento de lençol freático, realizada pela empresa Pablo Engenharia, que está lançando a água da obra na rede de drenagem pluvial".

adblock ativo