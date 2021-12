Esgoto invade casas e moradores culpam Embasa e prefeitura

"Há oito dias resido na casa dos outros". As palavras são da dona de casa Edna Farias dos Santos uma das moradoras da rua dos Expedicionários no bairro Pedra do Descanso que teve a casa invadida por esgoto. O problema ocorrido há mais de uma semana, atinge nada menos que 40 imóveis, muitos com a água tomando todo o quintal, obrigando os moradores a mudar os hábitos diários como tomar banho e lavar roupas.

"Tenho 3 netos com idades de 7, 3 e 2 anos e eles não chegam nem na porta do fundo, que só vive fechada, pois a água suja está quase invadindo a casa. Uso a casa de vizinhos e familiares para tomar banho, lavar roupas e até fazer as necessidades fisiológicas, pois quando damos descarga a água sobe aqui no quintal", disse.

O cachorro da família, vive preso em uma casinha nos fundos, porque a água tomou conta de todo o quintal e não se pode passar para soltá-lo. Ele até já começou a adoecer. Sem falar das crianças que já apresentam problemas de pele. A noite ninguém consegue dormir com a quantidade de muriçocas e insetos dentro de casa", conta.

A vendedora ambulante Virginia Maria Cardoso que reside no local a 30 anos conta que quando chove o problema se agrava, já que a água sobe de nível e invadi as casas. "Não conseguimos nem comer, com tanto mal cheiro. A noite é pior porque fechamos as portas e o fedor entra na casa deixando a gente tonto. Já cheguei a passar mal de tanta fedentina", afirma.

Ao chegar na rua logo sente-se o mal cheiro tomar conta do ar. Nas casas, muitas mais baixas que o nível da rua, o que se ver são portas fechadas com panos ou pedaços de papelão tentando impedir a entrada da água. Em alguns imóveis a água fica acumulada nas caixas de esgoto, mas em outras ela chega até quase a porta dos fundos. "Aqui não lavamos roupa, minha neta não brinca mais aqui no quintal e os cachorros ficam presos porque a água não avisa quando nos damos conta ela começa a subir e invade tudo", destacou Maria Ivanice Lima.

A dona de casa Jaguaraci Luz Dias conta que o pai é deficiente físico e faz uso de muletas e tem passado mal constantemente devido ao mal cheiro. "Sem falar que já encontramos roedores e insetos em todos os cômodos. Não adianta limpar a casa, porque eles vem pelos fundos e invade tudo. Não sabemos a quem recorrer".

Os moradores informaram que a rede de esgoto passa nos fundos das casas e acreditam que o problema esteja na conexão da rede com outras ruas. Eles afirmam que já procuraram a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e nada foi resolvido até o momento. "É um jogo de empurra a embasa diz que é responsabilidade da prefeitura e vice e versa. O pior é que ninguém resolve e nós estamos prejudicados aqui", informou Jaguaraci Luz.

A Embasa informou que técnicos da empresa farão uma inspeção in loco para verificar qual o problema existente e adotar as medidas cabíveis, entre elas está a instalação de válvulas de retenção de esgoto para evitar que as águas invadam os imóveis.

O secretário de Desenvolvimento Urbano, José Pinheiro informou que tomou conhecimento do problema pela reportagem de A TARDE , mas que enviará uma equipe técnica ao local para que seja avaliado o problema. "Se for da nossa responsabilidade estaremos prontos para resolver o problema o mais rápido possível, mas só posso dizer algo após a visita técnica", frisou.

