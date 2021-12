Escrivão da Polícia Civil é assassinado após discussão no interior da Bahia

O corpo do escrivão da Polícia Civil, José Carlos Teixeira, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta quarta-feira, 25, às margens da BR-101, na região de Camacan (a 525 quilômetros de Salvador).

De acordo com as informações do blog Verdinho Itabuna, o escrivão, que trabalhava na Delegacia Territorial do município de Jussari, teria discutido com um homem, ainda não identificado, antes de ser assassinado.

Informações iniciais dão conta de que o policial teria sido perseguido, mas o fato ainda não foi confirmado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que acompanha o caso.

A polícia investiga o crime. Cerca de 50 policiais civis de Salvador, Itabuna e Ilhéus estão na cidade em busca de um suspeito.

Informações sobre o caso devem ser enviadas por meio do número 181 (Disque Denúncia do interior). Somente neste ano, sete policiais foram mortos (seis da Polícia Militar e um da Polícia Civil).

