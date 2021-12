Escolas sofrem com falta de água, merenda e professores em Conquista

As aulas nas escolas municipais de Vitória da Conquista foram retomadas na última sexta-feira, 15, mas os estudantes encontraram dificuldades para seguir o ano letivo, em função da falta de água, merenda e professores em diversas unidades.

Pais e alunos da escola Cláudio Manuel da Costa, no Centro da cidade, relatam que as aulas foram encerradas mais cedo por falta de água e falta da merenda. Segundo informações do portal 'Blitz Conquista', também há relatos de falta de água e merenda na Escola Irmã Barbosa, localizada na av. Frei Benjamin, no Bairro Brasil.

Ainda segundo o portal, nas escolas Mozart Tanajura e Fidelcina Amaral, não há professores. Outro problema na escola Mozart Tanajura é em um anexo da unidade, onde funciona um prédio improvisado que tem problemas na estrutura com infiltrações e cerâmicas quebradas.

Na escola Augusto Alves, na zona rural do município, a situação é ainda mais crítica. A escola tem pisos quebrados, impossibilitando o início das aulas. Segundo informações dos moradores da região, os materiais para reforma estão no local desde o mês de janeiro, mas as obras não foram iniciadas até o momento.

