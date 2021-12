Escolas municipais possuem sérias deficiências estruturais

Além dos problemas pedagógicos, as escolas municipais sofrem com sérias dificuldades na infraestrutura. Mesmo com a melhor nota nos anos iniciais, a Escola Municipal de Simões Filho não dispõe de um refeitório. Por isso, as crianças precisam comer na sala de aula.

Na Maria Quitéria, os estudantes realizam atividades físicas no corredor, já que não há quadra esportiva. A escola também não dispõe de laboratório de informática, biblioteca ou sala de leitura.

Na Dom Francisco Leite, foi organizada a biblioteca móvel, para suprir a falta de biblioteca ou sala de leitura. Os alunos desenvolvem atividades físicas no campo de futebol do povoado.

Dados do Censo Escolar 2018 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que a situação encontrada nessas três escolas não é diferente da vista no restante da cidade. Para se ter uma ideia, do total de 111 unidades de ensino municipais, 24% têm cozinha. Somente 9% delas possuem sala para leitura, por exemplo. Nem metade dispõe de internet. As que possuem representam 41% do total.

Prefeitura responde

Questionada sobre estes problemas, a superintendente pedagógica Heliete Mota pontuou que a atual gestão “encontrou a rede escolar sucateada” e que “todas as escolas foram requalificadas e duas grandes unidades escolares estão sendo completamente reformadas”.

As citadas por ela foram as escolas Padre Luiz Palmeira e Enock Pimentel, cujos investimentos foram de mais de R$ 6 milhões, segundo a prefeitura.

Sobre as deficiências na Maria Quitéria, citadas também na matéria anterior, a gestão informou que o colegiado da unidade está irregular “há muito anos, desde a gestão anterior”, por problemas na prestação de contas. Disse também que a prefeitura supre todo o material pedagógico, de limpeza e administrativo e que a questão da falta de professores foi sanada.

Em relação às escolas com dependências acessíveis aos alunos com deficiências, 11% delas têm algum tipo de estrutura própria. A gestão informou que 285 alunos com deficiência estão matriculados este ano contra 143 de 2017, um avanço de 49,82% entre estes anos.

