Escolas lançam jornais sobre o meio ambiente

Premiado este ano pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na categoria Defesa dos Direitos Fundamentais, o projeto Ecokids e Ecoteens, uma iniciativa do Ministério Público Estadual (MP-BA), lançou nesta segunda-feira, 12, dois jornais do Colégio Municipal de Banco da Vitória, em Ilhéus (a 472 km de Salvador).

Voltados para ampliar a conscientização ambiental, os jornais Ecokids e Ecoteens também foram lançados por alunos e professores da Escola do Japu, também em Ilhéus, onde o projeto conta, além do apoio da Secretaria Municipal da Educação, com o Abrigo São Vicente de Paulo.

Este ano, o tema abordado foram a importância da mata ciliar do rio Cachoeira, onde os alunos plantaram mudas nativas visando à preservação da cobra pico-de-jaca para o equilíbrio do ecossistema e o combate ao mosquito Aedes aegypti.

Para o promotor de justiça de Ilhéus, Paulo Sampaio, o resultado do projeto foi exemplar e, para 2017, a expectativa é ampliar para outras unidades.

Produtos

Além da edição de jornais com material produzido pelos próprios alunos, o projeto prevê ainda a elaboração de documentários e exposições fotográficas.

Lançado em 2009, em Ilhéus, pela promotora Karina Cherubini, que responde pela coordenação estadual do projeto, este ano vários municípios foram atingidos, alcançando mais de oito mil estudantes de escolas públicas e particulares que produziram 23 jornais.

Para ela, a proposta é envolver os estudantes nos debates sobre as questões ambientais da sua comunidade e município. “Professores têm relatado experiências fantásticas de aprendizado, principalmente nas visitas de campo onde os alunos se deparam com uma realidade nem sempre conhecida”.

Em média, cada escola se volta ao projeto por dois meses. O processo é custeado por infratores ambientais em cumprimento de penas alternativas, tanto em termos de ajustamento de conduta (TACs) e em ações penais e civis públicas.

adblock ativo