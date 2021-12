"Escolas já estão preparadas desde o ano passado", diz representante da GVE

O Ministério Público do estado recomendou a publicação dos critérios para o retorno das aulas presenciais. Com isso, tanto a Prefeitura de Salvador quanto o Governo da Bahia já estabeleceram medidas para que a volta presencial ocorra. As atividades escolares retornam quando a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid atingir nível menor ou igual a 75% por cinco dias seguidos.

>> Seguindo os protocolos, instituições de ensino estão prontas para iniciar ano letivo

Nesta quarta-feira, 22, profissionais da educação começaram a ser vacinados em Salvador, já criando um clima para possível volta as aulas. Segundo o representante do Grupo de Valorização da Educação (GVE), Wilson Abdon, a perspectiva do retorno presencial neste momento está se tornando mais real.

"As escolas já estão preparadas desde o ano passado. A maioria das particulares já estão com protocolos implantandas, equipamentos comprados e com expectativa", comenta Wilson durante entrevista nesta quinta-feira, 22, para o 'Isso é Bahia', na A TARDE FM.

O representante da GVE explica que a situação está mais avançada em Lauro de Freitas, onde houve liberação para fazer acolhimento com as crianças. "Estamos tendo retorno positivo das famílias que estão trazendo as crianças para escola para fazer acolhimento, conhecer o novo espaço, os protocolos, conversar com os colegas".

Comunicação com os pais

Wilson pontua que desde setembro do ano passado que as escolas mantém o funcionamento da parte administrativa atendendo as famílias.

"Então tem atendimento as famílias com hora marcada, online, e-mails, whatsapp, aplicativo, site. As escolas tê uma gama de comunicações, além das pesquisas que estamos fazendo constante com todas as famílias".

