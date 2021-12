Escolas integram mutirão contra o Aedes aegypti

O mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya, foi um dos protagonistas da aula inaugural do ano letivo 2016, realizada na manhã desta quarta-feira, 17, pela Secretaria Estadual de Educação.

No auditório do Centro Educacional Carneiro Ribeiro - Escola Parque, na Caixa D'Água, mais de 650 alunos da rede estadual de ensino assistiram a peças e vídeos sobre o tema e receberam cartilhas informativas com orientações sobre o inseto e as doenças transmitidas.

"É preciso que todo dia a gente fale sobre isso, e a escola é um ambiente ideal para se falar do combate à zika, dengue e chikungunya, porque a criança sensibiliza muito o pai e a mãe. Por isso, queremos sensibilizar a escola para que os alunos voltem para casa e façam o trabalho de prevenção", afirmou, durante o evento, o governador Rui Costa.

O chefe do Executivo estadual criticou o descarte de lixo em locais indevidos, o que possibilita a criação de focos de reprodução do inseto. Rui também contou que, nesta sexta, 19, a presidente Dilma (Rousseff) estará em Juazeiro, no norte baiano, onde participará da visita a uma escola estadual da cidade e dará aula de prevenção ao mosquito.

"Eu já enviei carta aos 417 prefeitos e prefeitas da Bahia inteira, pedindo que eles se mobilizem e façam neste início do ano várias campanhas, filmes, palestras para motivar a meninada para a prevenção", acrescentou.

Ainda segundo o governador, ele participará de um encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), "nos próximos dias", para pedir à categoria mobilização das empresas privadas para o combate ao mosquito. "Também vou fazer com todo o movimento social, sindicatos, associações, com o mesmo objetivo", ressaltou Rui Costa.

A estudante Evelyn Ramos, 10, levou para a aula inaugural um trabalho feito na escola com uma reportagem de A TARDE sobre o zika vírus exposta em um cartaz. "Acho muito importante porque a gente aprende a cuidar da nossa saúde e da dos outros", disse.

A garota contou que o pai dela já teve dengue. "Meu pai teve por causa de uma vizinha que esqueceu um balde com água destampado. Todos nós temos que ficar atentos", emendou Evelyn Ramos.

Campanha

Apesar de a aula inaugural ter sido realizada nesta quarta, mais de 835 mil estudantes iniciaram o ano letivo em 1.320 escolas estaduais, na última segunda-feira.

Segundo o secretário da Educação, Oswaldo Barreto, a campanha contra o mosquito será incorporada à área pedagógica da rede estadual. "É uma aula para marcar o início e pedir garra, entusiasmo. Pedir envolvimento da família. Isso, para mim, faz toda a diferença, que a família vá para dentro da escola, conversar com os professores, com os alunos. É esse mutirão a favor da educação que precisamos", destacou o governador.

