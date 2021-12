Escolas fecham para sediar locais de votação

Além da greve de 115 dias e mais três paralisações de 24 horas dos professores nos últimos 30 dias (a última nesta quarta-feira, 3), alunos de 837 escolas da rede pública estadual permanecerão sem aula até a próxima terça-feira, 9.

Por conta das eleições municipais, 201 escolas da capital e 636 do interior (59,3% das 1.411 unidades da rede) estão sendo cedidas, a partir de hoje, ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para sediar locais de votação.

Segundo a Secretaria da Educação (SEC), os dias paralisados estão inclusos no calendário de reposição, que, em algumas escolas, prevê aulas até 4 de março. Com o atraso, em 2013 as aulas terão início em períodos diferenciados.

Nas escolas em que as atividades forem concluídas entre os meses de janeiro e fevereiro, o começo do ano letivo será em março. Nas demais unidades, o calendário se iniciará em abril.

Tantos dias sem aula fizeram com que Tailane Rodrigues, 17, adiasse o sonho de cursar psicologia. "Fiquei insegura depois de tanto tempo sem aula e decidi prestar vestibular e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas em 2013", lamenta Tailane, aluna do 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Duque de Caxias, na Liberdade.

Apesar de se dizer a favor dos professores, a estudante se queixa da maneira como a reposição das aulas vem acontecendo.

"Há muita incerteza, estamos aprendendo o conteúdo da segunda unidade sem ter concluído a primeira. Além disso, sinto que os professores estão mais preocupados em finalizar o ano letivo do que em nos preparar", diz.

Com aulas previstas para até o início de março, Gabriel Santos, 17, reclama: "Ia viajar em janeiro para o Paraná, mas agora tenho que ficar aqui para concluir o ensino médio". Gabriel também é aluno do Colégio Duque de Caxias.

"Tristeza" - Nilzete Santana, presidente da Associação de Mães e Pais de Alunos da Rede Pública Estadual (Amap) e mãe de uma aluna do 2º ano do ensino médio no Colégio Raphael Serravale (Pituba), também protesta: "Vejo com tristeza a educação da minha filha ser negligenciada desta forma". Ela esteve ontem no ato público promovido pelos professores e cobrou uma solução para o entrave que prejudica os estudantes das escolas estaduais.

