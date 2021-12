Escola Viva: Diálogo em vez de punição exige trabalho maior

Tarefas por fazer, conversas paralelas, discussões, uso de celulares em sala de aula. Seja nas escolas públicas ou privadas, o problema da indisciplina há anos atrapalha o rendimento dos alunos e o desempenho do professor.

Uma pesquisa da Organização dos Estados Ibero-americanos e da Fundação SM, realizada em 2008, constatou que 83% dos professores defendem medidas mais duras em relação ao mau comportamento. Nas escolas públicas, o índice chega a 94,1% dos docentes, contra 77,5% nas particulares.

Quando a pergunta é se o diretor deve ter o direito e impor sanções, inclusive a expulsão do aluno, 62,4% dos professores respondeu que sim. Quem mais concorda com a afirmação são os docentes do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano (76%).

Diálogo

Segundo a coordenadora pedagógica do Instituto Social da Bahia (Isba), que trabalha com essa faixa etária, Nairene Pereira, essa é a fase onde é maior o problema da indisciplina.

"É uma fase em que os hormônios estão à flor da pele, que eles estão saindo da infância e entrando na adolescência, com todas as questões que a mudança traz", diz.

A escola, contudo, procura optar pelo diálogo ao invés de lançar mão de ações punitivas. A orientação dada aos professores é que sempre ouçam os alunos e procurem resolver as questões dentro da sala de aula.

Quando isso não é possível, o caminho é contar com a ajuda do Serviço de Orientação Educacional (SOE). A grande aliada no combate à indisciplina, porém, é a família.

Compreendendo que a rotina da vida atual é bastante atribulada, a equipe pedagógica procura adaptar os horários de visita ou mesmo manter o contato por e-mail ou telefone. O colégio também possui um portal em que os pais podem acompanhar diariamente as ocorrências do aluno, tal como o dever de casa por fazer, conversa em sala de aula ou faltas.

"O contato não acontece só quando há problemas. É importante que os pais e a escola ajam juntos para prevenir, e não apenas quando é necessário corrigir", afirma a orientadora educacional do 9º ano, Ana Paula Barreto.

Mudança

A relação de confiança e respeito entre o aluno e o SOE também é levada a sério. Segundo Ana Paula, o estudante precisa se sentir à vontade com o orientador para que haja uma compreensão das causas da indisciplina e saber por que esses problemas precisam ser corrigidos.

Foi o que aconteceu com o estudante do 9º ano Henrique Araponga, de 14 anos. Desde o 6º ano, Henrique adquiriu o hábito de não fazer as tarefas de casa e conversar durante as aulas. O mau comportamento também afetava a relação com os professores, que não tinham suas solicitações atendidas pelo garoto.

O papel da família e o contato dos pais com a orientadora foi fundamental para que Henrique percebesse o quanto estava sendo prejudicado por suas atitudes.

"Ano passado eu tive que fazer prova final e tive que aprender os assuntos em cima da hora. Aí percebi que meu comportamento estava atrapalhando meu rendimento e resolvi que mudaria de atitude no próximo ano", disse.

"Henrique é um exemplo, porque percebeu o prejuízo de suas ações e teve maturidade para mudar", afirmou Ana Paula.

