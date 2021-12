Escola técnica do Baixo Sul da Bahia recebe prêmio por iniciativas sustentáveis

A Casa Familiar Agroflorestal (CFAF), escola técnica integrada ao Ensino Médio localizada em Nilo Peçanha (BA), recebeu o Prêmio Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) Brasil na categoria “Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão”, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

Inscrita com o tema “Educação emancipadora e ações multiplicadoras nas comunidades rurais do Baixo Sul”, a escola apresentou o trabalho feito com os alunos em prol do crescimento de toda a região, que conta com o apoio de importantes parceiros como Fundação Odebrecht, Mitsubishi Corporation e Braskem.

Com o resultado, a CFAF passa a fazer parte de um banco de práticas que servirá de referência na implementação e disseminação da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

