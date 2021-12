Escola Pública de Trânsito adia inscrições em Conquista

Foi adiado para o dia 3 de outubro o início das inscrições para a Escola Pública de Trânsito (Eptran) da 4ª Circunferência Regional, em Vitória da Conquista.

A ação, que iria começar nesta quinta-feira, 25, foi transferida com o objetivo de ampliar a divulgação e publicidade do serviço público, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran).

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site da Eptran. Em seguida, os candidatos selecionados devem realizar a pré-matrícula, com a entrega da documentação necessária, e passar por avaliações físicas e psicológicas. Por último, deve marcar as aulas teóricas para a primeira habilitação.

