Escola permanece fechada e ruínas de casarão ainda estão no terreno

Na ladeira da Soledade, ainda são visíveis as marcas da tragédia que acarretou na morte de três pessoas da mesma família, no último dia 24. Até esta quarta-feira, 3, a Defesa Civil (Codesal) não havia retirado os escombros do local. Um trecho da via continua interditada e a Escola Estadual Carneiro Ribeiro Filho segue com as aulas suspensas.

A Procuradoria Geral do Município (PGE), por meio da assessoria de comunicação, informou que deve concluir, até o final desta semana, a análise dos documentos relativos ao casarão e outros imóveis tombados considerados em risco.

O material foi encaminhado para a gestão municipal pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac).

Somente após a avaliação dos documentos, a Defesa Civil de Salvador poderá efetuar qualquer ação com segurança.

Já a Secretaria Estadual da Educação (SEC), por meio de nota, comunicou que a suspensão das aulas é para manter a segurança da comunidade escolar e o retorno das atividades está condicionado ao fim da interdição da região onde o colégio está localizado.

Atraso

Ao chegar na instituição, a ausência dos alunos confirmava mais um dia de atraso no calendário letivo. Trabalhando em uma sala improvisada, o diretor Ednaldo Freitas cumpria a determinação da Defesa Civil.

No espaço onde funcionam as salas da diretoria e da vice-diretoria, funcionários atuavam no isolamento da área como orientou o órgão.

Preocupado com as suspensão das aulas e com a estrutura do estacionamento que foi afetada pelos destroços do antigo casarão, Ednaldo disse que aguarda uma posição da SEC.

“Hoje tenho reunião na sede da secretaria para definir a reformulação do calendário e quando será possível o retorno das aulas”.

O diretor informou que, também, tem encontrado representantes do grêmio estudantil da instituição de ensino e do colegiado escolar para que todos acompanhem os trâmites seguidos para a retomada do ano letivo.

A coordenadora de comunicação do grêmio estudantil, Marta Mattos, 18 anos, disse que alguns estudantes estão pensando em fazer manifestação. “Será que secretário de educação vai esperar que a gente faça uma manifestação para retomar as aulas?”, questionou.

A professora de história Gissele Raline destacou que o impasse entre a prefeitura e o estado tem dificultado o retorno das aulas no prédio atingido pelo desabamento do casarão. “Enquanto eles discutem o que vão fazer, permanecemos com o calendário comprometido”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

