Escola municipal pega fogo em Itabuna e aulas são suspensas

Uma escola municipal pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 3, em Itabuna (435 km de Salavdor) e as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. O fogo foi controlado pelos bombeiros e não houve feridos.

Há suspeita que o fogo tenha se iniciado em uma tomada, apesar de a Escola Henrique Dias ter passado por reforma de suas instalações ano passado.

Os alunos só poderão retornar quando for expedido laudo pericial do 4º Grupamento de Bombeiros Militares de Itabuna. Haverá vistoria completa para que sejam executados pequenos reparos no telhado, reboco e paredes. Em nota, a prefeitura disse que será anunciado calendário especial de aulas no início da semana que vem.

