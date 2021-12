Escola municipal é alvo de vandalismo quatro vezes no interior da BA

A Escola Municipal Agripina Pedreira, na cidade de São Gonçalo dos Campos (a 108 km de Salvador), foi arrombada na madrugada da segunda-feira, 16, pela quarta vez este ano. Os invasores quebraram computadores, destruíram parte da fiação elétrica, além de vasos e plantas ornamentais e tentaram incendiar livros e documentos.

Nesta terça, 17, as aulas voltaram ao ritmo normal para os mil alunos matriculados na escola, que é a maior do município. A perícia foi realizada pela Polícia Técnica de Feira de Santana ainda na segunda-feira.

De acordo com o delegado regional de Feira de Santana, Roberto da Silva Leal, a suspeita é de crime contra o patrimônio. “Ainda estamos em diligências, mas a princípio não há suspeita de retaliação política”, disse.

Ele acrescentou que, até esta terça, não dava para concluir se foram as mesmas pessoas que participaram dos quatro arrombamentos e afirmou que o acesso de pessoas mal-intencionadas é facilitado por causa do isolamento da escola. “Nossa equipe está investigando o caso na tentativa de identificar os autores dos crimes”, destacou o delegado.

Até esta terça, o município não divulgou o prejuízo com as constantes invasões. Também não respondeu às demandas da reportagem sobre possíveis providências para minimizar as ações nas unidades escolares.

