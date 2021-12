Escola em Trancoso é incendiada e aulas são canceladas

A Escola Municipal Maria dos Anjos, localizada em Trancoso, distrito de Porto Seguro, foi incendiada no domingo, 27, por um grupo de vândalos. Segundo informações da Polícia Civil, eles colocaram fogo na sala dos professores, próxima à diretoria, e um ar condicionado, um armário, um computador e o forro do teto foram destruídos peloas chamas. Devido ao forte cheiro de fumaça, as aulas foram canceladas nesta segunda-feira, 28.

A perícia do Departamento de Polícia Técnica, realizada nesta segunda, aponta que o incêndio provavelmente foi iniciado por um grupo de crianças ou adolescentes.O grupo agiu por volta das 12h de domingo, quando o vigia saiu para o almoço. O incêndio só não se alastrou pois foi combatido a tempo por três moradores da região com os extintores do próprio colégio.

