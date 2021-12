Escola em terreiro recebe doação de 150 livros

No aniversário de cinco anos de existência, comemorados nesta segunda-feira, 22, a Escola Municipal Zumbi dos Palmares recebeu a doação de 150 livros de inglês. A instituição funciona na área que pertence ao Terreiro de Lemba, no município de Camaçari, e atende 118 crianças da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental.

Por conta da iniciativa, o ensino da língua estrangeira será inserido na grade curricular da instituição. "Será uma forma de dar outras ferramentas educacionais para essas crianças. As aulas devem começar no próximo mês, pois já conseguimos dois professores voluntários", disse o diretor e coordenador pedagógico da escola e líder espiritual do Terreiro de Lemba, o tata de inquice Táta Ricardo Tavares.

As obras disponibilizadas são paradidáticas e incluem uma versão do romance Romeu e Julieta editado para crianças. "Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Então foi o melhor presente que a gente poderia receber", contou o líder espiritual do Terreiro de Lemba.

A doação foi feita pelo estudante Gabriel Portela. Ele é baiano, estuda há quatro anos na Christopher Columbus High School, em Miami, e estava em busca de uma entidade para fazer a entrega dos títulos. "A falta de educação é um fato desencadeador de diversos outros problemas em áreas diversas, por isso pensei nessa campanha de arrecadação de livros aqui na minha escola e na comunidade onde eu vivo, com o objetivo de ajudar alguma entidade brasileira".

Ainda segundo o tata de inquice Táta Ricardo Tavares, completar cinco anos dentro de um terreiro de candomblé é resultado do trabalho com a comunidade. "Priorizamos a relação familiar e envolvemos os pais em várias atividades. Por quatro anos consecutivos, ganhamos a maior nota em alfabetização no estado pelo índice da Provinha Brasil do Ministério da Educação", contou.

