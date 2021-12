Escola é inaugurada nesta sexta-feira em Lajedinho

A inauguração do Colégio Estadual Professora Delzair do Nascimento Galvão, localizado no município de Lajedinho, acontece nesta sexta-feira, 8, com a presença do governador Rui Costa, acompanhado pelo secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

A obra teve investimentos de R$ 3 milhões para reconstruir o colégio que foi destruído pela enchente que devastou a cidade em 2013. A nova unidade escolar conta com seis salas de aula, cozinha, biblioteca, auditório, refeitório, banheiros, laboratórios de Ciências, laboratórios de Informática, ambientes administrativos e uma quadra poliesportiva coberta.

O governador Rui Costa e o secretário da Educação Jerônimo Rodrigues, também participam, de um encontro com diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos de 22 escolas do Núcleo Territorial de Educação de Itaberaba (NTE 14).

adblock ativo