Errata: Mototaxista é baleado em Eunápolis

Diferentemente do que foi publicado no Portal A TARDE na terça-feira, 17, o mototaxista Afonso Santana do Amaral baleado na BR-101, próximo à cidade de Eunápolis (a 650 quilômetros de Salvador), não morreu. Ele havia sido socorrido por unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Regional de Eunápolis, onde passou por cirurgia. O texto publicado anteriormente foi corrigido. A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde para informar sobre o estado de saúde da vítima, mas a assistente social do hospital disse que não está autorizada a passar detalhes e não confirmou se o mototaxista continua internado.

