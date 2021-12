Errata: Dois de Julho pode virar data histórica nacional

Errata: O 2 de Julho não vai se transformar em feriado nacional, conforme a notícia divulgada pela Agência Senado e reproduzida pelo portal ATARDE. A PLC 61/2008 transforma a data magna dos baianos em um dia histórico nacional, não em feriado. Mantivemos o texto inicial abaixo, mas reiteramos que o erro se originou na agência que distribuiu o material.

Texto original:

O feriado baiano do 2 de Julho, que é o dia em que se comemora a Independência da Bahia, pode virar feriado nacional. A incorporação da data histórica no calendário de todo o País, prevista no projeto de lei complementar (PLC 61/2008) da Câmara de Deputados, foi aprovada nesta quarta-feira, 8, no Senado. Para o 2 de Julho se tornar um feriado nacional, depende da sanção da presidente Dilma Rousseff.

O projeto da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) argumenta que o movimento de independência na Bahia, que começou em 1821 e terminou 2 de Julho de 1823, foi um precursor da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Na independência baiana, os índios e negros baianos lutaram contra tropas portuguesas, que ocupavam Salvador.

O movimento com forte participação civil é marcado por heróis, como os índios que atuaram diretamente no confronto e são representados pela imagem do caboclo, um dos ícones da Independência da Bahia.

Ao contrário da independência baiana, que teve luta armada e participação do povo, a proclamação nacional foi pacífica.

adblock ativo