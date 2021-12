Equipes tentam conter mancha de óleo no Porto de Aratu

<GALERIA ID=18822/>

Oito embarcações da empresa Hydroclean, contratada pelo Porto de Aratu para atuar em casos de emergência, tentam nesta quinta-feira, 19, controlar o avanço da mancha de óleo no mar. De acordo com a Marinha do Brasil, o produto - que vazou do navio gaseiro Golden Miller após um incêndio na última terça, 17 - espalhou-se por uma área de cerca de 2,6 km².

Foram colocadas barreiras (boias com mantas absorventes) no mar, o que deve evitar que a área afetada aumente, de acordo com a Marinha. Agora, as equipes da Hydroclean tentam limpar a região onde a mancha está. Não há previsão para o término deste serviço.

De acordo com a Marinha, o óleo que vazou é o lubrificante dos compressores, que foram atingidos pela explosão. Técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos (Inema) vão analisar os impactos ambientais do vazamento.

Incêndio

Com o fogo controlado, desde a tarde desta quarta, 18, por volta de 17h30, representantes da Capitania dos Portos e da empresa que é responsável técnica pelo navio, de bandeira das Bahamas, vão fazer uma vistoria nesta manhã na embarcação. O objetivo é verificar as condições da embarcação. Com esta informação, será realizada, ainda nesta quinta, uma reunião para decidir o que será feito com o navio.

O incêndio atingiu as instalações da embarcação e não causou dano à estrutura do cais onde ela está ancorada, de acordo com a Companhia das Docas da Bahia (Codeba). A principal suspeita é que o fogo foi provocado por uma falha no compressor durante o carregamento de gás propeno, o que resultou em uma explosão na casa de máquinas, iniciando o incêndio.

Vinte e dois tripulantes estavam no navio no momento do acidente. Apenas dois ficaram feridos levemente.

adblock ativo