Equipes de combate recebem reforço em Luís Eduardo Magalhães

Com mais de 150 hectares de bioma cerrado destruído pelo fogo no mês de outubro em Luís Eduardo Magalhães (a 950 km de Salvador), bombeiros e brigadistas que atuam no município receberam, nesta quarta-feira, 18, reforço de uma equipe do Corpo de Bombeiros de Salvador para combater os incêndios.

Nesta quinta, 19, as equipes retornam para o povoado de Novo Paraná, onde o fogo interditou a BR-020 no início da semana, com incêndios nas duas margens da rodovia.

Um dos pontos que mobilizaram a comunidade foi a área de reserva nas margens do rio de Pedras, manancial que passa ao lado da cidade e é referência de lazer para os moradores.

Na quarta, o fogo foi controlado, no entanto, de acordo com o comandante do subgrupamento do Corpo de Bombeiros, subtenente João Rodrigues, a área será monitorada por dois dias.

Empenho

De acordo com o prefeito Oziel Oliveira, diversas secretarias estão empenhadas em debelar o fogo. “Não medimos esforços neste sentido e não vamos descansar enquanto persistirem os focos de incêndio”, disse.

O município faz parte da região oeste, que está há mais de seis meses sem chuvas e tem registrado altas temperaturas e clima seco.

Nesta quarta, a umidade do ar chegou a 20% no período da tarde em Luís Eduardo Magalhães, o que intensifica as queimadas e provoca doenças respiratórias.

Conforme dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a Bahia registrou, até esta quarta, aumento em 24% das ocorrências de focos de incêndio com relação ao mesmo período no ano passado.

