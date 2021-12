Equipes avaliam estragos causados pela chuva em Santo Amaro

A Polícia Militar da Bahia fez um sobrevoo pelo município de Santo Amaro da Purificação para dimensionar os estragos provocados pela chuva que atingiu o município baiano (distante a 83 km de Salvador) neste sábado, 11. O Rio Subaé transbordou e inundou boa parte da cidade.

De acordo com a PM, equipes formadas por policiais e Bombeiros atuam desde as primeiras horas da manhã em apoio às centenas de vítimas da enchente.



O Grupamento Aéreo da PM (Graer) fez um sobrevoo de helicóptero no início da tarde para realizar um levantamento das necessidades mais urgentes de intervenção no município.

A imagem divulgada pelo PM/Graer permite ver os estragos causados pela inundação.

Segundo a PM, a coorporação pretene garantir o amparo necessário à população atingida.

Veja vídeo feito por um morador:







Inundação em Santo Amaro. Aqui no Trapiche de baixo em Santo Amaro, as pessoas estão indo de casa em casa para ajudar a levantar os móveis e/ou a tira-los da casa. Muitas pessoas dizendo que perderam utensílios elétricos e/ou domésticos. Mais cedo passaram algumas pessoas e crianças, carregando blocos para distribuir nas casas invadidas pela água. Posted by Ramon Almeida on Sábado, 11 de abril de 2015

