Equipamento de paredão é apreendido em Paulo Afonso

Um paredão de som foi apreendido na noite desta terça-feira, 6, no bairro BTN II, em Paulo Afonso (a 477 quilômetros de Salvador). Equipes da 2ª Companhia do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso) verificaram que o equipamento estava sob uso irregular em uma festa realizada fora do circuito do carnaval da cidade.

O paredão estava em um veículo Toyota Hilux, cor prata, placa PJZ 0986, que também foi apreendido. O proprietário, identificado como Leandro de Carvalho Santos, foi encaminhado à Delegacia Territorial (DT) do município.

