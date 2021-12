Enzo perde posto para Miguel entre nomes mais registrados no Brasil; Veja os mais registrados na Bahia

Um levantamento realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil, entre 2010 a 2020, aponta que os nomes masculinos Arthur, que teve 17.932 registros, e Davi, com 13.597, foram os mais escolhidos no estado da Bahia para registro de nascimento na última década. No país, o nome 'Enzo' foi desbancado por 'Miguel' e já não é o mais registrado nos meninos.

Já Maria Eduarda foi o nome feminino mais escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em duas ocasiões, no quarto lugar, Maria Eduarda, com 11.267, e no 10º, com Enzo Gabriel, 9.032.

A Central Nacional de Informações do Registro Civil é uma plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reuniu dados de todos os 704 Cartórios de Registro Civil do estado da Bahia, que formaram uma base de mais de um milhão de registros feitos na última década, disponível no Portal da Transparência do Registro Civil - www.registrocivil.org.br.

Em Salvador, Arthur (3.812) e Miguel (3.326) ficaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente, no ranking de nomes escolhidos na última década (2010 - 2020). Na classificação feminina, Maria Eduarda ocupa o primeiro lugar. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em duas ocasiões, no quarto lugar, Maria Eduarda, com 2.373, e no 9º, com Maria Clara, 1.777.

Na lista de nomes masculinos, liderada por Arthur e Miguel, também tem Davi (2.593), Guilherme (2.175) e Gabriel (2.167). Já nas opções de nomes femininos, além de Maria Eduarda, em primeiro lugar, estão Sophia (2.022), Alice (1.718), Laura (1.674) e Julia (1.645). Nesta classificação, outros três nomes compostos integram o top 10: Maria Clara (1.777), Maria Luiza (1.342) e Maria Julia (1.194).

No ranking do Brasil, Miguel, com 321.644, e Arthur, com 287.886, foram os nomes mais escolhidos da década. A popularidade do período recaiu sobre os nomes simples, com apenas dois compostos entre os 10 mais: na quinta colocação, Maria Eduarda (214.250), o nome feminino mais registrado, e na oitava, Pedro Henrique (154.232), que ocupa o sexto lugar da lista masculina. Outros nomes que aparecem no top 10 geral são Davi (248.066), Gabriel (223.899), Alice (193.788), Heitor (154.237), Laura (153.557) e Sophia (147.579).

Ranking 2020

O ranking dos mais registrados em 2020 reforça a preferência de Salvador por nomes simples, que ocupam as primeiras posições entre os mais escolhidos pelos pais. Neste ano, o ranking dos 10 mais é liderado por Arthur, também o mais escolhido da década, e Miguel, com 417 e 409 registros, respectivamente. Nenhum nome composto foi registrado.

O ranking dos 10 mais entre os nomes masculinos, além de Arthur e Miguel, tem Heitor (323), Theo (291) e Davi (220), fechando os cinco mais escolhidos e, novamente, não houve registro de nome composto. Já entre os nomes femininos, a liderança neste ano é de Laura, com 267 registros, seguido de outros seis nomes simples e apenas três compostos: Maria Eduarda (188), Maria Julia (152) e Maria Clara (152).

Em âmbito nacional, os nomes simples são maioria entre os 10 mais populares em 2020. O ranking do Brasil tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322), Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5. Na lista de nomes masculinos, João Miguel é o único composto, com 12.746 registros, ocupando apenas a 10ª colocação. Já nas preferências femininas, lideradas por Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653) e Heloisa (12.077). A lista mostra, ainda, três nomes compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023) e Maria Eduarda (9.856).

Mudança de nome

Apesar do nome ser regido pela regra da imutabilidade, ou seja, deve se manter inalterado para segurança das relações jurídicas, existem exceções em lei onde a alteração é possível. Ela pode ser feita em Cartório, até um ano após completar a maioridade – entre 18 e 19 anos – sem qualquer motivação -, desde que não prejudique os sobrenomes de família. Também é possível a correção de nome quando for comprovado erro evidente de grafia no registro.

No caso de pessoas transexuais, a mudança do nome pode ser feita em Cartório, sem a necessidade de prévia autorização judicial, apenas com a confirmação de vontade do indivíduo. As demais alterações, como exposição do nome ao ridículo ou proteção a testemunhas só podem ser feitas por meio de processo judicial.

Já a inclusão do sobrenome, pode ocorrer nos casamentos, nos atos de reconhecimento de paternidade e maternidade - biológica ou socioafetiva -, e nos casos em que os pais de filhos menores constatam, em conjunto, que o registro original não reflete todas as linhagens familiares. Já a retirada ou alteração do sobrenome pode ser solicitada pela pessoa viúva, mediante a apresentação da certidão de óbito do cônjuge.

RANKING DE SALVADOR DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

10 NOMES MAIS FREQUENTES

ARTHUR

3,812

MIGUEL

3,326

DAVI

2,593

MARIA EDUARDA

2,373

GUILHERME

2,175

GABRIEL

2,167

SOPHIA

2,022

HEITOR

1,924

MARIA CLARA

1,777

ALICE

1,718

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

ARTHUR

3,812

MIGUEL

3,326

DAVI

2,593

GUILHERME

2,175

GABRIEL

2,167

HEITOR

1,924

BERNARDO

1,692

SAMUEL

1,557

ENZO GABRIEL

1,438

PEDRO

1,415

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

MARIA EDUARDA

2,373

SOPHIA

2,022

MARIA CLARA

1,777

ALICE

1,718

LAURA

1,674

JULIA

1,645

VALENTINA

1,525

MARIA LUIZA

1,342

MARIA JULIA

1,194

HELENA

1,036

RANKING DE SALVADOR DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

10 NOMES MAIS FREQUENTES

ARTHUR

417

MIGUEL

409

HEITOR

323

THEO

291

LAURA

267

HELENA

220

DAVI

220

GAEL

217

BERNARDO

217

ALICE

216

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

ARTHUR

417

MIGUEL

409

HEITOR

323

THEO

291

DAVI

220

GAEL

217

BERNARDO

217

GABRIEL

203

GUILHERME

202

RAVI

190

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

LAURA

267

HELENA

220

ALICE

216

VALENTINA

211

HELOISA

200

SOPHIA

199

MARIA EDUARDA

188

MARIA JULIA

152

MARIA CLARA

152

JULIA

147

RANKING DA BAHIA DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

10 NOMES MAIS FREQUENTES

ARTHUR

17.932

DAVI

13.597

MIGUEL

13.307

MARIA EDUARDA

11.267

GABRIEL

11.013

HEITOR

9.854

GUILHERME

9.812

ALICE

9.783

SAMUEL

9.749

ENZO GABRIEL

9.032

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

ARTHUR

17.932

DAVI

13.597

MIGUEL

13.307

GABRIEL

11.013

HEITOR

9.854

GUILHERME

9.812

SAMUEL

9.749

ENZO GABRIEL

9.032

JOAO MIGUEL

7.477

PEDRO HENRIQUE

7.185

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

MARIA EDUARDA

11.267

ALICE

9.783

SOPHIA

8.631

LAURA

7.688

MARIA CLARA

7.643

ANA JULIA

6.624

JULIA

6.454

VALENTINA

6.441

ANA CLARA

6.359

MARIA CECILIA

5.939

RANKING DA BAHIA DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

10 NOMES MAIS FREQUENTES

ARTHUR

2.132

HEITOR

1.878

MIGUEL

1.826

GAEL

1.588

THEO

1.340

ALICE

1.321

LAURA

1.245

ENZO GABRIEL

1.237

DAVI

1.172

GABRIEL

1.137

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

ARTHUR

2.132

HEITOR

1.878

MIGUEL

1.826

GAEL

1.588

THEO

1.340

ENZO GABRIEL

1.237

DAVI

1.172

GABRIEL

1.137

BERNARDO

1.096

SAMUEL

1.093

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

ALICE

1.321

LAURA

1.245

HELENA

1.126

VALENTINA

1.050

HELOISA

937

MARIA CECILIA

893

SOPHIA

885

ELISA

755

MARIA JULIA

730

ELOA

721

adblock ativo