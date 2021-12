Envolvidos em crime de homofobia são presos em Camaçari

Fredson Castro, Maurício Ferreira e José Carlos Novaes foram presos nesta sexta-feira, 1º, por suspeitas de homofobia no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da Polícia Civil, o trio foi indiciado por agressão e tentativa de homicídio após presenciarem a vítima beijando o companheiro em um bar na cidade.

Com o cumprimento dos mandados, Fredson, que é policial militar, deverá ficar custodiado no 12º Batalhão (BPM/Camaçari). Enquanto isso, Maurício e José Carlos serão encaminhados ao sistema prisional.

O caso

Na noite do dia 20 de outubro, Marcelo Macedo, de 33 anos, foi baleado quatro vezes em um bar no bairro Inocop, em Camaçari, na RMS. O motivo do ato criminoso teria sido porque havia deu um beijo no seu companheiro em público, irritando três homens que estavam no local.

Marcelo foi encaminhado às pressas para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas o quadro de saúde dele já é considerado estável.

adblock ativo