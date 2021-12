Envolvido em morte de padre de Angical é recapturado

Rodrigo Gabriel da Silva Souza, de 18 anos, conhecido como Soró, que estava foragido há três meses do Complexo Policial de Barreiras, foi recapturado esta semana pela Policia Militar de Goiás e será transferido para Barreiras neste final de semana.

Ele é suspeito de ter participado do assassinato do padre Raimundo Reinam Vallete, na casa paroquial de Angical, no dia 10 de março deste ano. Rodrigo foi localizado no distrito de Palestina, município de Jaraguá (GO), por meio de uma denúncia anônima.

Rodrigo havia sido preso um dia após o assassinato, no distrito de Roda Velha, em São Desidério (cidade vizinha), quando tentavam vender um veículo Corsa Seda que pertencia a igreja e foi roubado depois da ação.

O caso

O crime aconteceu no dia 10 de março, na casa paroquial de Angical, onde o padre Reinan, como ele era conhecido, trabalhava há quatro anos. Depois de assassinar o padre brutalmente, sem chance de defesa, os criminosos fugiram levando a carteira e o carro da vítima.

No dia seguinte ao crime, Rodrigo Gabriel da Silva Santos, 18 anos, que estava hospedado na casa paroquial de Angical antes do crime , foi preso em Roda Velha (município de São Desidério) , tentando vender o carro. Ele admitiu ser o mentor do crime e explicou como desferiu a primeira pedrada no religioso, que recebeu ainda muitos cortes profundos de facão e faca.

No mesmo dia, investigadores da Policia Civil apreenderam em Angical o menor de 12 anos. Um dia depois, Um terceiro suspeito - um adolescente de 17 anos -, se apresentou e também foi apreendido.

