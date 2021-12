Envolvido em morte de investigador é preso na cidade de Santo Antônio

José Augusto, suspeito de envolvimento na morte do investigador Waldeck Monteiro de Jesus, foi preso na quarta-feira, 15, escondido em conjunto habitacional na cidade de Santo Antônio de Jesus (distante 193 Km de Salvador). As informações foram divulgadas nesta sexta, 17, pela Polícia Civil.

De acordo com polícia, durante depoimento na delegacia, ele confessou ter participado do crime ocorrido em abril deste ano. O suspeito encontra-se à disposição da Justiça.

O caso

O policial foi morto no dia 9 de abril, dentro da própria casa, no distrito de Barra Grande, na Ilha de Itaparica. À época, a Polícia Militar (PM-BA) informou que dois homens pularam o muro da casa do investigador para roubar a residência.

No momento que correu para buscar sua arma, foi atingido pela dupla. No dia 10 do mesmo mês, os suspeitos morreram em confronto com a polícia.

