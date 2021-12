Entregador de água é preso em flagrante invadindo casa

O entregador de água mineral Jeoblisman Santos Batista, o "Cascão", de 23 anos, foi preso em flagrante no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, na noite desta quinta-feira, 9, logo após ter invadido uma casa. Em sua posse foram encontradas armas e drogas, segundo informações da Polícia Civil.

Policiais da Delegacia Territorial (DT) de Arraial D'Ajuda surpreenderam "Cascão" no quintal do imóvel, no bairro Baixada Fluminense. No momento da captura, o entregador escondia uma pistola 380, com cinco cartuchos intactos, um revólver calibre 38, também municiado, 14 munições de calibre 38, 410 gramas de maconha prontas para o consumo, 45 gramas de crack e uma máscara do personagem de desenho animado Shrek.

Os policiais apreenderam ainda uma balança de precisão, a quantia de R$ 904, em cédulas, e R$ 119,65 em moedas. Jeoblisman segue custodiado à disposição da Justiça.

