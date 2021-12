Entidades pedem ao STJ prisão de suspeitos de estupro

Um grupo de parlamentares e integrantes de movimentos sociais elaboraram um documento que solicita o cumprimento, por parte do Traibunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), da súmula sobre os suspeitos de estupro, que devem aguardar julgamento na prisão. O documento, que tem foco no caso New Hit, será entregue ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que o órgão determine a ação do TJ-BA.

A ideia surgiu após uma audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira, 12, na Assembleia Legislativa, promovida pela Comissão de Direitos da Mulher da Casa, em parceria com a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres (SPM) e o Núcleo Negra Zeferina da Marcha Mundial de Mulheres.

Caso - Os jovens da banda New Hit foram presos acusados de violentar duas adolescentes de 16 anos que foram ao ônibus da banda para pedir autógrafo para os músicos. De acordo com denúncia, elas foram atraídas pelos rapazes para o fundo do veículo, onde uma foi violentada por todos os músicos e a outra pelo vocalista da New Hit, Eduardo Martins Daltro, o Dudu.

Dudu e outro músico confirmam que mantiveram relações sexuais com as adolescentes, mas alegam que foi consensual. Um laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou a versão das jovens.

adblock ativo