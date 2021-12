Enterrado ex-candidato a prefeito de Camamu

O ex-candidato a prefeito da cidade de Camamu, no baixo sul da Bahia, Joilson de Lima Oliveira (PV), foi enterrado na manhã deste domingo, 16. Ele foi morto a tiros no sábado, 15. Uma multidão acompanhou o cortejo do funeral do ex-candidato.

A Polícia Militar informou que o crime ocorreu dentro da distribuidora de bebidas da qual Joilson era dono. Dois homens em uma motocicleta vermelha entraram no local e atiraram contra a vítima. Na sequência, os suspeitos fugiram e foram perseguidos pela polícia até o distrito de Travessão, mas conseguiram escapar.

O político foi socorrido por pessoas da família para o Hospital Municipal de Camamu, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixou três filhos.

