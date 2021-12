Enterrado corpo de professora morta em Simões Filho

O corpo da professora Edileia de Jesus dos Santos, 31 anos, que foi estuprada e morta a facadas depois de sair da escola onde trabalhava em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, na noite de quinta-feira, 17, foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 18, em um cemitério da cidade.

De acordo com informações da polícia, Edileia foi abordada por um homem, que estava armado com uma faca, e levada para uma casa em construção. A vítima teria sido estuprada antes de ser morta com golpes de faca no pescoço, braço e na região do tórax.

A professora ainda chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor do crime ainda não foi identificado pela polícia.

Na manhã desta sexta, amigos e parentes de Edileia, que estavam revoltados com o assassinato da professora, fecharam a Avenida Paulo Souto em protesto.

Violência

Também na noite de quinta-feira, minutos após o crime contra Edileia, outra uma jovem, de 19 anos, foi estuprada dentro da casa da irmã na Rua da Jamaica, no Bairro da Paz, em Salvador. O criminoso, que não foi identificado, esfaqueou a vítima no pescoço.

Ela está internada em estado grave na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Geral do Estado (HGE), de acordo com o posto policial do local. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

