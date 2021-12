Enterrado corpo de PM morto a tiros em Simões Filho

O corpo do soldado Joselito Pereira da Silva Filho, de 27 anos, que foi morto a tiros em Simões Filho (na região metropolitana de Salvador), foi enterrado nesta sexta-feira, 14, em Feira de Santana, distante a 108 km da capital.

O sepultamento, que contou com a presença de familiares e amigos, aconteceu no Cemitério São Jorge, no bairro Sobradinho.

Joselito foi assassinado por volta das 20h30 de quarta-feira, 12, na Avenida Paulo Souto, em Simões Filho.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Joselito transitava com sua moto, modelo Bros na cor preta, quando dois homens armados o surpreenderam.

Ele teria reagido e foi atingido com vários tiros na região do tórax.

O soldado ainda chegou a ser socorrido por uma guarnição da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Simões Filho) e levado para o Hospital Eduardo Alencar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a polícia, os criminosos fugiram sem levar nenhum pertence do soldado. Não há informações sobre a autoria do crime.

Joselito era lotado na 22ª CIPM/Simões Filho e residia no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira.

adblock ativo