Enterrado bombeiro morto quando fazia resgate no rio Jacuípe

O corpo do bombeiro militar Eduardo Santos Góes, 32 anos, que morreu afogado durante o trabalho de resgate que realizava neste sábado, 23, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), foi enterrado na tarde deste domingo, 24, com honras militares. Sob clima de forte emoção, o hino da corporação foi cantado pelos Bombeiros Militares que acompanhavam o funeral.

Eduardo tentava resgatar três pessoas que ficaram ilhadas por conta da cheia do Rio Jacuípe, devido à chuva que atingiu a região, quando foi levado pela água. O soldado ainda foi retirado com vida da água pelos colegas, que prestaram os primeiros socorros, e foi transferido no helicóptero do Grupamento Aéreo da PM, para o Hospital Emec, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde de sábado.

Confira o vídeo:

