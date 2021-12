Enseada recebe sonda de perfuração do Grupo Odebrecht

A Enseada Indústria Naval, proprietária de um estaleiro de 5ª geração, recebeu a unidade de perfuração SS Norbe VI, da empresa Ocyan, braço de óleo e gás do Grupo Odebrecht. A empresa, que fica localizada no município de Maragogipe (a 144,3 km de Salvador) passou sete anos operando para a Petrobras.

A previsão é que a plataforma permaneça no estaleiro para realização de manutenções de rotina. “Atracar uma plataforma, com thrusters (equipamento propulsor instalado na parte inferior da embarcação) instalados, é um diferencial para nossos clientes. Além de um estaleiro com 1 quilômetro de cais com 13 metros de profundidade, somos um Terminal de Uso Privativo (TUP), autorizado pela ANTAQ e apto para receber e armazenar equipamentos e materiais diretamente no estaleiro. Outra vantagem do nosso parque industrial é o fato de possuirmos uma subestação elétrica de 29 MW de potência, que viabiliza que as embarcações sejam energizadas sem a necessidade da geração própria, resultando em economia para nossos clientes”, revela Ruffo Chiconelli, diretor de novos negócios da Enseada.

Ainda segundo o direitor, poucos estaleiros no Brasil possuem cais com profundidade de 13 metros para receber uma sonda sem a remoção dos thrusters.

