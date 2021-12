Engenheiro e taxista morrem em acidente na BR-030

Dois homens morreram em um acidente na noite desta quarta-feira, 16, na BR-030, na região de Brumado (a 564 km de Salvador).

De acordo com informações de testemunhas do acidente, um taxista ainda não identificado tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo de frente com o carro do engenheiro Flávio Soares, da empresa Barbosa Mello.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser deslocada para a região, mas os dois motoristas morreram no momento do acidente. As informações são do site Brumado Notícias.

