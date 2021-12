Engavetamento envolvendo 5 caminhões deixa dois mortos na BA

Um acidente grave envolvendo cinco caminhões deixou duas pessoas mortas e outra gravemente ferida por volta das 22h de quinta-feira, 23, na BR-407 (no KM 33), em Juazeiro (a 500 quilômetros de Salvador).

Erenildo de Souza Diaz, 37 anos, e Marta Sebastiana Marinho Lopez, 29 anos, ficaram presos nas ferragens e morreram no local. Já Emildo Diaz da Silva foi encaminhado em estado grave para o Serviço de Ortopedia e Traumatologia Especializada (Sote) de Juazeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro caminhão estacionou no acostamento da pista devido a um problema no pneu. Em seguida, outro veículo que vinha logo atrás parou para realizar a ultrapassagem. Minutos depois, um terceiro caminhão que vinha em alta velocidade atingiu os outros dois, iniciando o engavetamento.

Mais dois caminhões que trafegavam no sentido contrário da via acabaram colidindo com parte da carga deixada por um dos caminhões envolvidos no acidente.

A via já foi liberada pelos agentes da PRF, porém parte dos veículos ainda será removida da BR-407.

