Engavetamento e explosão matam 3 da mesma família na BR-101

Um grave acidente envolvendo sete carros e uma carreta matou um casal e uma criança nesta quarta-feira, 11, no Km 110 da BR-101, perto da cidade de Itaporanga D'Ajuda, a 29 km de Aracaju.

De acordo com o site Ne Notícias, tudo começou após dois carros se chocarem na rodovia. Outros três veículos que vinham atrás acabaram colidindo, dando início ao engavetamento. Em seguida, o motorista de uma carreta, que transportava adubo, não teria visto o acidente e também colidiu. Com o impacto, um dos veículos acabou explodindo.

Além das vítimas fatais, nove pessoas receberam atendimento com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros Militar auxiliou no controle das chamas e no resgate das vítimas.

Pouco antes antes do acidente acontecer o trecho havia sido bloqueado por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

