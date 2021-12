Engavetamento deixa uma pessoa morta e duas feridas na BR-116

Um motorista de caminhão-cegonha morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo quatro veículos, incluindo dois caminhões, um carro de passeio e a carreta-cegonha na BR-116, na altura da cidade de Vitória da Conquista (a 521 quilômetros de Salvador). O motorista do cegonha ficou preso nas ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o caminhão-cegonha invadiu a contramão durante uma manobra indevida no KM 296 e teve uma colisão frontal com uma carreta baú, logo em seguida outros veículos se envolveram no acidente provocando um engavetamento.

Os condutores dos outros veículos que ficaram feridos foram encaminhados para o Hospital de Vitória da Conquista. Por conta da colisão a rodovia ficou interditada por quatro horas.

O corpo do motorista do caminhão-cegonha, que não teve a identidade divulgada, foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. Não há informações sobre o sepultamento da vítima.

