Engavetamento de três carros causa congestionamento de 5 km na BR-324

Três carros se envolveram em um engavetamento na manhã desta sexta-feira, 25, na BR-324, nas proximidades do bairro Bom Juá. O acidente causa um engarrafamento de cerca de 5 km.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego segue lento na região, ainda por causa do acidente. Os três veículos já foram retirados da via e estão no acostamento. As causas da colisão não foram divulgadas.

