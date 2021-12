Engavetamento congestiona trânsito na BR-116

Um engavetamento envolvendo três carros na manhã desta segunda-feira, 29, provocou um intenso congestionamento na BR-116, região de Vitória da Conquista, no sudoeste do Estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam próximo ao Centro Industrial, quando um caminhão saiu da via e quase se chocou contra um dos carros.

Para evitar a colisão, o primeiro carro freiou bruscamente, mas os outros dois não conseguiram parar a tempo e acabaram provocando o engavetamento.

Equipes da PRF e da concessionária Via Bahia foram deslocadas para a região para regularizar o tráfego. Os carros foram retirados da via no final da manhã.

