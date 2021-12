Engavetamento com veículos queimados deixa feridos na BA-263

Um engavetamento envolvendo nove carros deixou algumas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 12. O acidente foi na BA-263, pouco depois do distrito de Rio do Meio, na cidade de Itororó (a 424 quilômetros de Salvador).

Por conta do impacto, seis veículos pegaram fogo e ficaram completamente destruídos.

O engavetamento teria tido início após um carro parar na rodovia devido à fumaça provocada por queimadas na região. Logo depois, os demais carros começaram a bater enfileirados um no outro.

Veículos ficaram completamente destruídos no engavetamento

Segundo o Blog Itororó Já, a polícia não confirmou o número exato de feridos, mas cinco pessoas, com ferimentos leves, teriam sido levados para unidades de saúde de Itororó e depois para a cidade de Itapetinga.

Dentre os feridos, um idoso com fratura exposta de tornozelo e uma mulher com suspeita de fratura no fêmur. Uma criança também teria ficado ferida.

